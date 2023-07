Oud-international Mendes da Silva hoort of hij cel in moet voor drugshandel

De rechtbank in Rotterdam doet vrijdag uitspraak tegen oud-profvoetballer David Mendes da Silva. De zevenvoudig Oranje-international wordt verdacht van drugshandel. Tegen Mendes da Silva is tien jaar cel geëist.

Mendes da Silva zou in 2020 en 2021 betrokken zijn geweest bij de invoer van drie partijen cocaïne. In totaal ging het om 1.584 kilo.

Begin augustus 2022 werd hij op zijn veertigste verjaardag opgepakt in een onderzoek naar verdovende middelen. De oud-prof heeft toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt en betrokken was bij drugshandel. Maar volgens zijn advocaat is het "niet op de schaal zoals het Openbaar Ministerie suggereert". De rechter doet rond 13.00 uur uitspraak.

Mendes da Silva is na Quincy Promes de tweede oud-international die afgelopen tijd wordt verdacht van drugshandel. De drugszaak tegen Promes loopt nog. Begin juni werd hij veroordeeld tot anderhalf jaar cel omdat hij op een familiefeest zijn neef in de knie had gestoken. Promes heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan.