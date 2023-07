Brandend vrachtschip drijft naar noorden van Terschelling, zinken blijft risico

Het brandende vrachtschip Freemantle Highway drijft door de wind en de stroming in westelijke richting en ligt nu zo'n 16 kilometer ten noorden van Terschelling.

Door een noodsleepverbinding wordt het schip nog steeds buiten de verkeersbanen gehouden en wordt het scheepvaartverkeer niet gehinderd, meldt de Kustwacht.

De brand woedt nog altijd in het 200 meter lange Panamese schip, dat auto's aan boord heeft. Volgens de Kustwacht wordt niet meer gekoeld vanaf omliggende vaartuigen, om te voorkomen dat er overbodig veel water in het schip komt. Dat kan namelijk een gevaar voor de stabiliteit vormen.

Aan boord van de noodsleper Guardian is een bergingsteam van zo'n acht personen dat de situatie in de gaten houdt. Het is op dit moment nog niet mogelijk om het schip weg te slepen, doordat er nog geen mensen aan boord kunnen om een sleepverbinding tot stand te brengen.

Schip kan nog steeds zinken

Mocht het mogelijk zijn het Panamese vrachtschip Fremantle Highway te verslepen, dan zal dat eerder richting het noorden dan richting een Nederlandse haven gebeuren. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat, die ook benadrukt dat op dit moment alle opties nog open worden gehouden.

Welke haven hiervoor in aanmerking zou komen, kan hij nog niet zeggen. "De intentie is het op termijn te verslepen, maar in het worstcasescenario kan het ook zinken." Omdat de brand nog altijd woedt, kunnen er geen bergers op het schip om een sleepverbinding tot stand te brengen.

Meer dan negenhonderd auto's aan boord

Het brandende vrachtschip heeft meer auto's aan boord dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens de Japanse rederij K Lines, die met het Duitse persbureau DPA sprak, gaat het om 3.783 auto's. Aanvankelijk werd een aantal van 2.857 auto's gemeld. De Kustwacht kon het nieuwe aantal niet bevestigen.

Om welke automerken het gaat is nog grotendeels onduidelijk. Persbureau Bloomberg meldde woensdag dat het in ieder geval om driehonderd Mercedes-Benz-auto's gaat en dat er ook BMW's aan boord zijn. Volkswagen zei nog niets te kunnen zeggen. Ford en Nissan meldden dat ze geen auto's aan boord van het schip hebben. Opel- en Peugeot-moeder Stellantis, Toyota en Renault zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat er voertuigen van die merken op het schip vervoerd worden.

