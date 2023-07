Ministerie vernietigde dossiers over adoptie jarenlang op verkeerde manier

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft tussen 1983 en 1999 niet de juiste regels gevolgd bij het vernietigen van duizenden adoptiedossiers. De documenten werden ook op een "onzorgvuldige" manier beheerd.

Dit soort dossiers mogen alleen worden vernietigd als ze lang genoeg zijn bewaard. Deze zogenoemde bewaartermijn is volgens de inspectie niet op de juiste manier berekend. De onderzoekers denken dat er bij de bewaartermijn van vijf jaar geen rekening is gehouden met de kinderen die op zoek zijn naar informatie over hun adoptie.

De inspectie plaatst daarbij wel een kanttekening. Als het ministerie de bewaartermijn wel op de juiste manier had berekend, betekent dat niet per se dat de bewaartermijn veel langer was geworden. In die tijd werd er namelijk minder waarde gehecht aan het kunnen inzien van die dossiers.