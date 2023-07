Vrachtschip boven Ameland brandt nog steeds, minister sust Waddeneilanden

Het vrachtschip met auto's dat ten noorden van Ameland ligt, staat nog steeds in brand. De Kustwacht probeert vooral de temperatuur op het schip omlaag te krijgen. Pas dan kunnen reddingsploegen de boot op om het vuur te bestrijden.

Volgens demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat worden de Waddeneilanden vooralsnog niet bedreigd.

Harbers zegt dat lekkende brandstof uit het schip zich naar het noorden verspreidt, en niet naar de Wadden. Dat komt door "de huidige en voor de komende dagen voorziene wind- en golfrichting", schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het volgende overleg tussen de bergers en de Kustwacht is donderdag aan het einde van de ochtend. Het risico dat de Freemantle Highway kapseist blijft bestaan, maar is momenteel niet urgent, zegt de Kustwacht. Er kan niet zomaar water in het schip worden gespoten. Dan bestaat namelijk het risico's dat het vaartuig minder stabiel wordt en zinkt.

De zijkanten van het schip worden nu gekoeld met een brandblusinstallatie vanaf de sleper Fairplay 30. Volgens een woordvoerder van de Kustwacht houden experts op de sleper Guardian onder meer de temperatuur in de gaten en werken ze aan een plan van aanpak. Ze verwacht niet dat de situatie nog voor donderdagochtend verandert.

Eén bemanningslid overleden

De brand brak dinsdagavond uit. Het vuur is ontstaan op het dek, maar de oorzaak is nog niet duidelijk. Alle bemanningsleden zijn na het uitbreken van de brand van boord gehaald. Een deel is van boord gesprongen en de rest is door een helikopter opgehaald. Eén persoon kwam om het leven. Hoe dat is gebeurd, is niet bekend bij de Kustwacht.

Het schip vaart onder Panamese vlag, maar is eigendom van het Japanse bedrijf Shoei Kisen Kaisha. Dat laat weten dat het schip onderweg was naar Singapore en meewerkt met de Nederlandse autoriteiten. Ook meldt het dat er in totaal 21 Indiase bemanningsleden aan boord waren, maar de Kustwacht is er zeker van dat 23 opvarenden zijn gered.

