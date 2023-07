Weerbericht: Bewolkt met langdurige regen

Het wordt een bewolkte dag donderdag. Vanuit het westen volgt een gebied met langdurige regen. De minima liggen tussen 10 en 14 graden, meldt Weerplaza.

Ook overdag is het bewolkt en valt er lange tijd regen of motregen. Tijdens de middag zijn er ook langere droge perioden, maar de zon krijgen we niet of nauwelijks te zien.