Noodbevel in Hengelo uit vrees voor rellen tussen fans FC Twente en Hammarby

Hengelo heeft na overleg met het Openbaar Ministerie en de politie in de nacht van woensdag op donderdag een noodbevel uitgevaardigd uit vrees voor rellen tussen supporters van FC Twente en de Zweedse voetbalclub Hammarby IF.

Er zouden aanwijzingen zijn dat er in Hengelo een confrontatie kan plaatsvinden tussen fans van Twente en Hammarby. "Dit bevel is ook van toepassing op groepen die zich gedragen als voetbalsupporter en uit zijn op een gewelddadige confrontatie met andere voetbalsupporters."

FC Twente speelt donderdag in de tweede voorronde van de Conference League tegen Hammarby IF. Om ongeregeldheden te voorkomen, geldt in het centrum van Enschede sinds woensdagochtend een noodverordening. Tot vrijdag 10.00 uur mogen aanhangers van de Zweedse club niet in de binnenstad komen.

Een noodverordening is dus niet hetzelfde als een noodbevel, dat de burgemeester en de politie het recht geeft tijdelijk in te grijpen in het geval van rampen of bij vrees voor 'ernstige wanordelijkheden'. Omdat er wapens waren gevonden, mag de politie groepen supporters ook tijdelijk preventief fouilleren in de stad.