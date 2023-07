Politie vindt 340 kilo illegaal vuurwerk in Amsterdamse garagebox

De politie heeft dinsdagavond ruim 340 kilo zwaar vuurwerk gevonden in een garagebox in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Een negentienjarige Amsterdammer is aangehouden op verdenking van het bezit en handel van het vuurwerk.

De politie kon de man na kort onderzoek op heterdaad betrappen bij de verkoop van zwaar vuurwerk. Daarna werd hij aangehouden en verhoord. De politie sluit meerdere aanhoudingen in het onderzoek niet uit.

Het vuurwerk werd aangetroffen in een garagebox onder een flat aan de Osdorper Ban in Amsterdam. Agenten troffen een gigantische hoeveelheid zwaar vuurwerk aan: in totaal ruim 340 kilo aan shells, cobra's en nitraten. Dit vuurwerk valt in de categorie F4, wat betekent dat het veel gevaar oplevert en illegaal is voor bezit en verkoop.