Zo hinderen elektrische auto's het blussen van vrachtschip bij Ameland

Sinds dinsdagavond woedt er brand op een vrachtschip boven Ameland. Blussen is lastig doordat er elektrische auto's op het schip staan. Dat vereist een specifieke aanpak, zegt Tom Hessels van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Het kan volgens de kustwacht nog dagen duren voor het vuur op de Fremantle Highway uit is. Bij de brand kwam één bemanningslid om het leven, al is nog niet bekend hoe dat precies gebeurde. 22 anderen raakten gewond en liepen onder meer zware brandwonden op.

Aan boord van het schip zijn 2.857 auto's, waarvan 25 elektrische auto's. Of een elektrische auto de brand veroorzaakt heeft, is nog niet bekend. Maar elektrische auto's die in brand staan maken het blussen lastig.

Wanneer de brand is geblust, heeft de brandweer nog te maken met een batterij die opnieuw vlam kan vatten. "Dat komt door de zogenaamde thermal runaway", zegt Hessels, die adviseur energie- en transportveiligheid bij het NIPV is. Daarbij slaan de batterijen 'op hol'. "Hierdoor worden andere cellen in de batterij ook warm, wat kan leiden tot nieuwe vlammen, rook en soms explosies."

Weken wachten tot een batterij niet meer kan herontsteken

De batterij zelf blussen is niet makkelijk, omdat de auto zo is gebouwd dat water niet bij de batterij kan komen. "Je komt niet meer bij zo'n batterij", zegt brandexpert Ynso Suurenbroek tegen NU.nl. "Die gaat door tot hij al zijn energie en het plastic eromheen kwijt is. De hele auto brandt dan af, met een heleboel plastic en een heleboel giftige rook. Tenzij je hem helemaal onderdompelt in water natuurlijk."

Voor dat laatste is een dompelbak nodig. Dat is een vloeistofdichte container met zo'n 6.000 tot 8.000 liter water, waar de auto letterlijk in ondergedompeld wordt.

Daarvan zijn er maar zo'n dertig in Nederland, vertelt het NIPV. Ze staan bij bergingsbedrijven en worden op verschillende manieren naar een brand gebracht. "En dan moet je lang genoeg wachten tot het moment dat de batterij niet meer kan herontsteken", voegt Suurenbroek toe. Soms kan dat weken duren.

Ook andere elektrische voertuigen kunnen blussen moeilijk maken

Niet alleen elektrische auto's leveren dit soort problemen op voor de brandweer. Ook andere elektrische voertuigen zoals fietsen, steps en scooters kunnen door de bijzondere batterijen makkelijk in brand vliegen.

"Dat gebeurt als je erop slaat of als ze vast komen te zitten", zegt Suurenbroek. "Ook als ze leeg zijn. Die hebben zoveel energie dat ze al het droge materiaal om zich heen laten branden."

"Fietsbatterijen kunnen ook een hele parkeergarage vullen met giftige rook bijvoorbeeld", zegt de expert. Het voordeel met een fiets of step is dan weer wel dat je de batterij een stuk makkelijker kunt laten afkoelen. "Een fiets kun je gewoon in de gracht gooien."