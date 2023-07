Grote vlammenzee en milieuzorgen: dit weten we over de scheepsbrand

Het vrachtschip dat vlam vatte boven Ameland brandt nog steeds. Alle 23 opvarenden zijn met reddingsboten en helikopters van het schip gehaald. Veel van hen zijn naar ziekenhuizen gebracht. Eén persoon overleed. Dit weten we nu over de scheepsbrand.

In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg de Kustwacht een melding over een grote brand op de Fremantle Highway. Het bijna 200 meter lange schip voer op dat moment ongeveer 30 kilometer ten noorden van Ameland.

Het schip was met 23 bemanningsleden op weg van de Duitse Bremerhaven naar het Egyptische Port Said. De complete bemanning komt uit India.

Dode en gewonden door brand op vrachtschip boven Ameland

Het is nog onduidelijk hoe de brand ontstond, maar een theorie is dat een van de 25 elektrische auto's in brand vloog. De Kustwacht kan dat niet bevestigen. "Het is mogelijk dat daar de brand ontstond, maar dat is absoluut niet zeker", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Daar wordt onderzoek naar gedaan."

Wel is duidelijk dat de elektrische auto's het blussen bemoeilijken. Het schip vervoerde ruim 2.800 auto's.

De bemanning probeerde de brand eerst zelf te blussen, maar moest gered worden toen dat niet lukte. Voor de redding werden meerdere boten en helikopters ingezet. 7 van de 23 bemanningsleden sprongen gecontroleerd een voor een van boord, de rest werd door een helikopter van het schip gehaald.

"Zodra iemand in het water sprong, werd diegene eruit gehaald voordat de volgende de sprong waagde", vertelde schipper Boudewijn Stal aan RTV Noord. De KNRM-schipper en zijn bemanning hielpen bij de redding. Toen de helikopters arriveerden, ging de redding verder per helikopter.

Volgens de KNRM-schipper is een deel van de bemanning er "beroerd" aan toe. Bij de brand kwam één bemanningslid om het leven, anderen raakten gewond. De Kustwacht meldde woensdagochtend vroeg dat alle 23 bemanningsleden van het brandende vaartuig aan land zijn gebracht.

Zestien mensen zijn volgens Veiligheidsregio Fryslân in twee helikopters op vliegveld Eelde aangekomen. "Van hen verkeerde niemand in levensgevaar", zei een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe eerder tegen NU.nl. Ze hadden wel ademhalingsproblemen, botbreuken en brandwonden opgelopen en zijn naar ziekenhuizen in Emmen, Groningen en Drachten gebracht.

De overige zeven slachtoffers, inclusief de overledene, kwamen in Lauwersoog aan wal. Die zes slachtoffers zijn zwaargewond.

"Bijvoorbeeld door de brandwonden die ze hebben opgelopen", meldde een woordvoerder van Veiligheidsregio Groningen eerder. Zij verkeerden niet in levensgevaar toen ze aan wal kwamen. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Drachten en Leeuwarden.

Het schip staat nog steeds in brand en er is veel rook aan boord. Daardoor is het volgens een Kustwacht-woordvoerder nog niet mogelijk om het schip te slepen, want daarvoor moeten bergers aan boord kunnen.

Het schip is nu met een noodverbinding aan een bergingsvaartuig gekoppeld. Dat zorgt ervoor dat het op zijn plek blijft liggen. "Er wordt gekeken of een ander schip kan aankoppelen, zodat het vrachtschip eventueel kan worden weggesleept", zei een woordvoerder van de Kustwacht eerder.

De verbinding die er nu ligt, is niet geschikt om mee te slepen. "Op het moment dat je dat grote schip van 200 meter lang op een andere plek wil krijgen, dan heb je echt een grotere sleepboot met grotere sleepkabel nodig. En dan moeten er mensen aan boord om dat te bewerkstelligen."

Meerdere organisaties denken mee over het beste plan van aanpak. Zo houdt Rijkswaterstaat rekening met verschillende scenario's. Wat er precies gaat gebeuren is "afhankelijk van de staat van het schip en of de brand onder controle te krijgen is", zei een woordvoerder. "Momenteel drijft het schip nog en staat het in brand."

De kustwacht zei eerder dat er een kans is dat het schip zinkt. "Dat zorgt natuurlijk voor enorme schade, ook voor het milieu", zei een woordvoerder tegen NU.nl.

Volgens de woordvoerder is er een zogenoemd oliebestrijdingsvaartuig van Rijkswaterstaat onderweg. Dat vaartuig kan worden ingezet als er olie gaat lekken. Rijkswaterstaat zet "alles op alles om verdere milieuschade te beperken".

Volgens de Kustwacht-woordvoerder zijn er extra mensen en materieel onderweg. "Om te kijken naar wat de situatie aan boord is en hoe er veilig een sleepverbinding tot stand kan worden gebracht." Hij weet niet wanneer hier meer duidelijkheid over komt. "Het kost tijd om mensen daar te krijgen en goede berekeningen te maken. De veiligheid staat voorop."

"De focus ligt nu op het in kaart brengen van de situatie en het schip koelen, in een poging het schip en de lading te redden", zegt een woordvoerder van Boskalis. Dat maritieme bedrijf helpt samen met het bedrijf Multraship Towage & Salvage ook mee. Volgens de woordvoerder is het ook belangrijk dat het schip niet te veel overhelt.