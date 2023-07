Scheepsbrand bij Ameland kan nog dagen duren, gewonden niet in levensgevaar

Het kan nog dagen duren voor de brand op het vrachtschip bij Ameland geblust is. Dat zegt een woordvoerder van de kustwacht in gesprek met NU.nl. De situatie van het schip is stabiel. Van de 22 geredde opvarenden is bekend dat zij niet in levensgevaar verkeren. Wel raakten zij allemaal gewond.

"Er wordt een plan gemaakt om tot de beste blusaanpak te komen", aldus de woordvoerder. "Het zal nog even duren voordat we vanaf de boot kunnen gaan blussen. Dan moeten we ook berekenen hoe die blusacties de stabiliteit van de boot beïnvloeden."

Bij de brand die dinsdagavond uitbrak op de Fremantle Highway vielen in totaal 23 slachtoffers. Een aantal van hen moest van het schip springen, anderen werden met twee helikopters gered. Een van de opvarenden overleed. Hoe dat precies gebeurde, is onbekend.

Zestien van de opvarenden kwamen aan land op Groningen Airport Eelde. "Van hen verkeerde niemand in levensgevaar", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe. Wel hadden ze ademhalingsproblemen, botbreuken en brandwonden.

De andere zes slachtoffers en de overledene kwamen aan land in Lauwersoog. Het zestal slachtoffers is zwaargewond. "Bijvoorbeeld door de brandwonden die ze hebben opgelopen", meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Groningen. Ook zij verkeerden niet in levensgevaar toen ze aan wal kwamen.

Opvarenden hebben geen of nauwelijks verwanten in Nederland

Naar verwachting hebben alle opvarenden van het schip nauwelijks verwanten in Nederland, melden de veiligheidsregio's in een gezamenlijke verklaring.

"Verwanten die geen contact kunnen krijgen met hun betrokken familielid, kunnen contact opnemen met rederij Maripro. Zij ontvangen later vandaag een overzicht van de plek waar ieder bemanningslid wordt behandeld", schrijven de veiligheidsregio's.

De slachtoffers zijn overgebracht naar ziekenhuizen in Emmen, Groningen, Drachten en Leeuwarden. Die geven geen verdere info over hun toestand.

Dode en gewonden door brand op vrachtschip boven Ameland

Nog steeds vuurhaarden en veel rook aan boord vrachtschip

Op het vrachtschip, 27 kilometer ten noorden van Ameland, zijn nog steeds vuurhaarden te zien en is veel rookontwikkeling, meldt de kustwacht aan het ANP. Daardoor is het nog niet mogelijk om bergers aan boord van het schip te laten, die nodig zijn om het weg te kunnen slepen.

De situatie is op dit moment stabiel, zegt een woordvoerder van de kustwacht. De noodverbinding die nu is gemaakt, is bedoeld om het schip op zijn positie te houden.

"Die verbinding is niet geschikt om te gaan slepen. Als je dat grote schip van 200 meter lang op een andere plek wil krijgen, heb je een grotere sleepboot nodig met een grotere sleepkabel. En dan moeten er mensen aan boord om dat te bewerkstelligen."

Hoewel bergers gewend zijn onder moeilijke omstandigheden te werken, is dat volgens de kustwacht nu nog niet aan de orde. Op dit moment kijken de kustwacht, Rijkswaterstaat en een bergingsmaatschappij naar wat het beste plan van aanpak is.

Nog steeds kans dat schip zinkt

"Er zijn extra mensen en materieel onderweg richting onze noodsleper Guardian om te kijken naar wat de situatie aan boord is en hoe er veilig een sleepverbinding tot stand kan worden gebracht", vertelt de woordvoerder van de kustwacht.

Hij kan niet zeggen hoelang het nog duurt voordat hier meer duidelijkheid over komt. "Het kost tijd om mensen daar te krijgen en goede berekeningen te maken. De veiligheid staat voorop."

Mocht het vrachtschip weggesleept kunnen worden, dan is nog niet duidelijk naar welke haven het gaat. De kustwacht houdt er ook nog steeds rekening mee dat het zal zinken.

"Dat zorgt natuurlijk voor enorme schade, ook voor het milieu", erkent de woordvoerder. Volgens hem is er ook een zogeheten oliebestrijdingsvaartuig van Rijkswaterstaat onderweg. Dat vaartuig kan worden ingezet als er olie gaat lekken.