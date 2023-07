Vrees voor milieuramp als brandend schip vol auto's voor Ameland zinkt

Stichting de Noordzee en de burgemeester van Ameland maken zich grote zorgen over het milieu vanwege de fatale scheepsbrand op zo'n 30 kilometer ten noorden van Ameland, melden ze woensdagochtend. De Waddenvereniging houdt de ramp in de gaten.

"We hopen van harte dat het vrachtschip in veiligheid wordt gebracht," zegt Ewout van Galen, hoofd programma's bij Stichting De Noordzee. "Als het schip zinkt, betekent dat brandstof en duizenden auto's op de Noordzeebodem terechtkomen. Een potentiële ramp voor het milieu. Hopelijk kan dan het schip geborgen worden en blijft de vervuiling beperkt."

Van Galen is bang voor eenzelfde situatie als de ramp met MSC Zoe in januari 2019. Toen sloegen 342 containers overboord tijdens een zware storm boven de Waddeneilanden. De Noordzee en de Waddenzee werden vervuild. Volgens de stichting liggen nog steeds honderdduizenden kilo's afval op de zeebodem.

"De grote angst van de eilanden is dat bij een van de vaargeulen iets gebeurt dat het milieu kan schaden", zegt de woordvoerder. Volgens haar is het nog niet te zeggen welke effecten het brandende schip op de natuur van het Waddengebied en het eiland heeft.

De Waddenvereniging volgt nauwgezet wat er woensdag gebeurt met het brandende vrachtschip. Er is ook contact met Rijkswaterstaat. Maar de vereniging vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over eventuele gevolgen voor het milieu of het zeeleven. Alle aandacht gaat eerst uit naar de gewonden en het feit dat er iemand om het leven is gekomen.