Blussen fatale scheepsbrand Ameland gaat lastig door elektrische auto's en zinkgevaar

Het blussen van het vrachtschip dat in brand staat bij Ameland, is lastig door de 25 elektrische auto's aan boord. Ook wil de kustwacht voorkomen dat er te veel water aan boord komt, zodat het vaartuig niet zinkt.

"Er wordt op dit moment in overleg met de brandweer gekeken wat het beste gedaan kan worden met het schip", zegt een woordvoerder van de kustwacht tegen NU.nl. Ook wordt met Rijkswaterstaat en bergingsbedrijven overlegd.

"Er werd geblust door kustwachtschip de Guardian, maar we willen voorkomen dat er te veel water in het schip komt. Daarnaast gaat het blussen lastig door de elektrische auto's aan boord." Of er op dit moment nog wordt geblust, kan de woordvoerder niet zeggen.

"Het vrachtschip is momenteel met een kabel gekoppeld aan een ander schip, om ervoor te zorgen dat het op zijn plek blijft liggen", zegt de woordvoerder. "Er wordt gekeken of een ander schip kan aankoppelen, zodat het vrachtschip eventueel kan worden weggesleept."

Eén dode en meerdere gewonden

Dinsdagavond brak brand uit op de Fremantle Highway. Vanwege de brand moesten de 23 bemanningsleden evacueren van het schip. Zeven van hen sprongen van boord, de overige bemanningsleden werden door een helikopter van het schip gehaald.

Bij de brand kwam één bemanningslid om het leven, anderen raakten gewond. "We kunnen op dit moment verder niets zeggen over de slachtoffers of over aantallen", zegt de woordvoerder van de kustwacht.

De Fremantle Highway vervoerde bijna drieduizend auto's. Een klein aantal daarvan is elektrisch. "Het is mogelijk dat de brand ontstond bij een van die elektrische auto's, maar dat is absoluut niet zeker. Daar wordt onderzoek naar gedaan."

De Fremantle Highway was onderweg naar Port Said in Egypte vanuit het Duitse Bremerhaven. Het schip is bijna 200 meter lang en ruim 30 meter breed. Het voer onder Panamese vlag. Volgens Vesselfinder.com is het schip in 2013 gebouwd. Volgens informatie op die site is het schip dinsdag uit Duitsland vertrokken. Het zou op 2 augustus Egypte bereiken.

Hier bevindt de Fremantle Highway zich op dit moment. Het wordt met een sleepverbinding met een ander schip op z'n plek gehouden. Foto: Kustwacht

Duitse autoriteiten staan klaar om te helpen

Duitse autoriteiten hebben hun hulp aangeboden bij de scheepsbrand. "We houden de situatie in de gaten", zegt het zogenoemde Havariekommando tegen ANP. Het Havariekommando kan onder meer brandweerwerk verrichten en helpen bij het voorkomen en bestrijden van milieuschade.

De organisatie kan schepen beschikbaar stellen voor de bestrijding van de brand. Ook staat Duits personeel klaar om te helpen, laat het hoofdkwartier in de Noord-Duitse stad Cuxhaven weten. Er is hulp "stand-by", maar voor zover bekend is er nog geen Duits schip ingezet.