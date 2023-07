Weerbericht: Eerst pittige buien, daarna ruimte voor de zon

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Nederland krijgt woensdag eerst te maken met veel regen. Maar tegen de middag wordt het vrijwel droog en ontstaat steeds meer ruimte voor de zon.

Tot het begin van de middag trekken stevige buien over het land. Daarbij kunnen onweer, hagel én windstoten voorkomen.

Ook in de avond is het droog. Maar vanaf de nacht verandert dat. Dan gaat het uiteindelijk opnieuw regenen. Die regen begint in het zuidwesten.