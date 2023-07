Weerbericht: Code geel in groot deel van Nederland vanwege onweersbuien

Het KNMI heeft woensdag voor het westen en midden van Nederland code geel afgegeven vanwege onweersbuien. Er is kans op hagel en windstoten tot 70 kilometer per uur. Lokaal kan er in korte tijd veel neerslag vallen.

De waarschuwing geldt voor alle provincies, behalve voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke situaties op de weg. Door de vakantieperiode zal het weer weinig invloed hebben op de spits.

Tegen de middag maken de stevige buien ruimte voor meer zon. Het wordt dan vrijwel droog. De temperatuur blijft steken tussen de 19 en 22 graden met een westnoordwestenwind.

Ook in de avond is het droog. Maar vanaf de nacht verandert dat. Dan gaat het uiteindelijk opnieuw regenen. Die regen begint in het zuidwesten.

