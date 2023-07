Oud-kopstuk Hells Angels aangehouden terwijl hij nog in gevangenis zit

De politie heeft vorige week Lysander de R. aangehouden in zijn cel in de gevangenis van Heerhugowaard. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde dinsdag de arrestatie na berichtgeving van De Telegraaf

De 41-jarige De R. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk het plegen van gewelddadige misdrijven. Het gaat om de motorclub Hardliners, waar hij volgens het OM leider en oprichter van is.

De R. werd in 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar, onder meer voor het leidinggeven aan een deel van de motorclub Hells Angels. In mei 2019 maakte hij bekend de motorclub Hardliners te hebben opgericht, terwijl hij al vastzat. Dit was een paar dagen voordat de rechter de Hells Angels verbood.

"In augustus 2019 manifesteerde de Hardliners zich nadrukkelijk als groep in de openbaarheid: ruim twintig leden poseerden toen op het bordes van het stadhuis in Haarlem", meldt het OM in een verklaring.

De R. zat in de laatste fase van zijn straf. Hij zou binnenkort af en toe buiten de gevangenis gaan verblijven. Het OM zegt te verwachten dat hij zich buiten de gevangenis als leider van motorclub Hardliners gaat "opstellen en profileren". Om te voorkomen dat hij opnieuw strafbare feiten begaat, werd hij aangehouden.

De verdachte wordt samen met nog drie andere verdachten gedagvaard. Wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvindt, is nog niet bekend.