Expert: paintballgeweer beste optie om wolf af te schrikken, maar geen garanties

Het is niet zeker dat wolven op De Hoge Veluwe weer bang worden voor mensen als ze worden beschoten met een paintballgeweer. Dat heeft een wolvenexpert donderdag gezegd tijdens een rechtszaak over deze kwestie. De rechter doet uiterlijk 1 september uitspraak.

Op De Hoge Veluwe leven één of meerdere wolven die mensen benaderen en niet bang voor ze lijken te zijn. De provincie Gelderland vreest dat een wolf iemand zal bijten en wil het roofdier daarom beschieten met een paintballgeweer. De Faunabescherming heeft daar bezwaar tegen gemaakt bij de rechter.

Volgens wolvenexpert Dick Klees is het "de grote vraag" of het beschieten van de wolf het gewenste effect heeft. "Die vraag kun je alleen beantwoorden door het te proberen."

En juist daar heeft De Faunabescherming bezwaar tegen. "Wolven zijn streng beschermd en we moeten niet gaan experimenteren", vindt vicevoorzitter Harm Niesen. "Er is geen wetenschappelijke begeleiding en het is is onzorgvuldig."

Toch is het schieten met een paintballgeweer de beste oplossing, vindt Klees. Volgens hem - en andere experts - komt de wolf naar mensen toe omdat hij mensen in verband brengt met voedsel. Een pijnprikkel kan dat gedrag afleren. "Maar garanties zijn er niet."

Job van der Plicht is binnenlandverslaggever Job volgt onder meer de terugkeer van de wolf in Nederland en maakt daar een podcast over. Lees hier meer verhalen van Job.

Niet duidelijk om hoeveel wolven het gaat

Het is niet duidelijk of één wolf mensen benadert of dat het er meer zijn. De rechter stelde tijdens de zitting van donderdag meerdere keren de vraag hoe bewezen kan worden om welke wolven het gaat. Een duidelijk antwoord kon de advocaat van de provincie niet geven.

De Faunabescherming stelde alternatieve maatregelen voor zoals een tijdelijke sluiting van een deel van De Hoge Veluwe of een verbod op het meenemen van eten in het park. Maar dat ziet het park niet zitten.

Het is overigens niet de eerste keer dat de rechter zich over de paintballkwestie buigt. Eind vorig jaar oordeelde de rechter al dat de provincie Gelderland haar huiswerk opnieuw moest doen. Dat leidde enkele maanden later tot een nieuw besluit van de provincie en daar maakte De Faunabescherming dus opnieuw bezwaar tegen.

De rechter doet uiterlijk 1 september uitspraak. In de tussentijd mogen de wolven op De Hoge Veluwe niet worden beschoten met paintballkogels.