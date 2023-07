OM stuurt brief na klimaatactie, maar ontvangers zeggen dat ze er niet bij waren

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een waarschuwingsbrief gestuurd naar 176 mensen die bij een klimaatactie op Schiphol waren. Maar drie van de ontvangers zeggen dat ze helemaal niet bij dat protest waren. Het OM gaat het voorval "uitgebreid" onderzoeken.

Een van de mensen die zegt onterecht een waarschuwingsbrief te hebben gekregen, is bestuurskundige en publicist Kirsten Verdel. "Dit is eh… een intimiderende brief van het Openbaar Ministerie, die ik vandaag bij thuiskomst vond. Gericht aan mij (naam zoals in paspoort)."