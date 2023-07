Voor het eerst sinds intrekken ophokplicht weer vogelgriep vastgesteld

Op een biologisch legpluimveebedrijf in Biddinghuizen (Flevoland) is vogelgriep vastgesteld. Het is voor het eerst dat de besmettelijke ziekte weer is vastgesteld op een bedrijf nadat eerder deze maand de landelijke ophokplicht werd ingetrokken.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meldde maandagavond dat de ongeveer elfduizend leghennen op het bedrijf worden geruimd. Op twee andere nabijgelegen pluimveebedrijven worden vogels getest op het virus.

Binnen 10 kilometer van het getroffen bedrijf geldt per direct een vervoersverbod. In dit gebied liggen 36 andere bedrijven met pluimvee.

Sinds 6 juli is in de meeste regio's in Nederland de ophokplicht voor pluimvee ingetrokken, ook in Biddinghuizen. De ophokplicht gold sinds begin oktober en moest voorkomen dat het pluimvee in contact zou komen met besmette vogels.