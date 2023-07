Weerbericht: Een mix van zon en stapelwolken

Delen via E-mail

Nederland krijgt dinsdag een mix van zon en stapelwolken. Verspreid over het land ontstaat een bui. Bij een veelal matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden.

In tegenstelling tot maandag gelden vooralsnog nergens in het land weerwaarschuwingen van het KNMI. Maandag werd in grote delen van het land code geel uitgegeven voor onweer, hagel en windstoten.