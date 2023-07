Politie komt per toeval man op het spoor die voor vier ton mensen oplichtte

Delen via E-mail

Begin deze maand is een 21-jarige man aangehouden die volgens het Openbaar Ministerie (OM) vier ton heeft verdiend aan onlinefraude. De Amsterdamse politie kwam hem bij toeval op het spoor.

De politie kwam de man in september 2022 op het spoor na een onderzoek naar wapenhandel. Toen kwam ook boven water dat hij betrokken was bij grootschalige en internationale oplichting en witwassen.

De politie nam mobiele telefoons en andere apparaten in beslag. Daarop stonden onder meer tientallen nepwebsites, zogenoemde phishing-panels, van Nederlandse en buitenlandse banken.

Via zo'n website kon de man inloggegevens van slachtoffers buitmaken. Vervolgens gebruikte hij die gegevens om zelf in te loggen in de bankomgeving van slachtoffers.