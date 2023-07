Vorig jaar verdronken minder mensen dan gemiddeld, nog steeds vooral ouderen

In 2022 verdronken in Nederland 73 mensen, en dat zijn er minder dan gemiddeld de afgelopen jaren. Volgens statistiekbureau CBS waren de slachtoffers vooral mensen ouder dan zestig.

Het gaat om zogenoemde 'accidentele verdrinkingen', mensen die bijvoorbeeld om het leven komen tijdens het zwemmen. Cijfers over zelfdoding of verdrinkingen door verkeersongevallen zijn hier niet in meegenomen.

De meeste mensen overleden in sloten, rivieren, meren of in zee. In de meeste gevallen was iemand in het water gevallen. 20 procent van de verdrinkingen vond in of rondom huis plaats, bijvoorbeeld in bad.