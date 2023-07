Man na aanhouding overleden in politiebureau Apeldoorn

Een man is zondagmiddag in het politiebureau van Apeldoorn overleden. Hij was kort daarvoor aangehouden omdat hij zich volgens de politie "vreemd gedroeg".

Rond 15.00 uur kreeg de politie een melding binnen over een verwarde man aan de Eerste Wormenseweg in Apeldoorn. Volgens De Stentor liep de man naakt over straat, maar dat wil de politie niet bevestigen.

Na aanhouding werd de man naar het politiebureau gebracht, waar hij onwel werd. Agenten probeerden hem nog te reanimeren en de traumahelikopter werd opgeroepen.