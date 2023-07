Weekweerbericht: De gemiddeld warmste periode van het jaar valt nu vies tegen

Het zou van eind juli tot half augustus de warmste periode van het jaar moeten zijn. Maar voor komende week is de weersvoorspelling wisselvallig, met kans op regen, bewolking en onweer.

Het is zondag bewolkt en regenachtig. Later op de dag schijnt de zon nog even en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Maar in de loop van de avond en nacht neemt de kans op buien weer toe. Het kan dan ook lokaal onweren en zelfs een beetje hagelen.

Maandagochtend trekken de buien redelijk snel weg richting Duitsland en breekt de zon af en toe door. Maar in de middag komen er alweer nieuwe buien over het land. Het kan dan op meerdere plekken onweren. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden.

Dinsdag en woensdag wordt het op veel plaatsen niet warmer dan 18 of 19 graden. Alleen in het oosten en zuidoosten kan het 20 graden worden.

Het is daarmee vrij koel voor de tijd van het jaar. De periode tussen eind juli en half augustus is gemiddeld de warmste periode van het jaar. Dinsdag en woensdag is het weer erg wisselvallig, met zon, wolken, buien en kans op onweer.

Volg dit onderwerp Wil je elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte

Kletsnat en vrij veel wind

Donderdag wordt een kletsnatte dag. Er kan op veel plaatsen zo'n 20 millimeter water vallen en lokaal zelfs meer. De meeste regen valt in de noordwestelijke helft van het land. Er staat dan ook vrij veel wind. Het wordt 's middags maximaal 21 graden.

In het laatste weekend van juli verandert er vrij weinig. Het blijft wisselvallig. Wel is de temperatuur iets zachter met 21 tot 23 graden. Na het weekend, met augustus in aantocht, lijkt het weer iets stabieler te worden, met meer zon en hogere temperaturen.