Weerbericht: Grijze en regenachtige dag, maar in de middag droge perioden

Het is vandaag grijs en regenachtig weer, waarbij vooral in de ochtend veel buien kunnen vallen. Het wordt 19 tot 22 graden.

In het ochtend is het in het hele land bewolkt. In het noorden regent het op veel plekken, maar in het zuiden en zuidoosten zijn af en toe droge perioden. In de loop van de ochtend trekt het regengebied weg.