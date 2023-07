Weerbericht: Veel bewolking en kans op een bui, maar ook af en toe wat zon

Het is zaterdag op de meeste plaatsen bewolkt. Vooral in de middag kan er af en toe een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden.

's Ochtends komt de zon nog regelmatig door de bewolking heen, maar vanuit het westen wordt de bewolking steeds dikker. Vooral in de kustprovincies is kans op een enkele bui.

In het zuidoosten blijft het vrijwel de hele middag droog en de zon zal zich waarschijnlijk ook nog even laten zien. De temperatuur komt daar met 23 graden het hoogst uit. In de rest van het land wordt het 19 tot 22 graden.

In de avond en de nacht naar zondag neemt de kans op regen toe, behalve in het uiterste zuidoosten. In de westelijke provincies neemt de wind verder in kracht toe, terwijl in het oosten de wind juist in kracht afneemt.