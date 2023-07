In beeld Feest na finish Vierdaagse, ondanks groot aantal 'extreme blaren'

Het is vrijdag feest op de Via Gladiola, waar de Nijmeegse Vierdaagse ten einde komt. Volgens burgemeester Hubert Bruls heerst er een "superstemming", ondanks dat er dit jaar opmerkelijk veel "extreme blaren" waren. Het Rode Kruis had voor de verzorging liefst 26 kilometer tape nodig.

Eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse

<iframe frameborder="0" :src="url" class="external-embed--noscript"></iframe>

De 105e Vierdaagse ging dinsdagochtend om 4.00 uur van start. 42.528 lopers startten voor een parcours van 30, 40 of 50 kilometer. Foto: ANP

De eerste dag, de dag van Elst, wordt ook wel Blauwe Dinsdag genoemd. Wandelaars trekken daarom al het blauw uit hun kast. Foto: ANP

Tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse

<iframe frameborder="0" :src="url" class="external-embed--noscript"></iframe>

Wandelaars lopen op de tweede dag door het centrum van Wijchen. Foto: ANP

Op Roze Woensdag kleurt alles en iedereen - jawel - roze. Vlak voor de finish wacht de wandelaars een groot roze feest. Foto: ANP

Derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse

<iframe frameborder="0" :src="url" class="external-embed--noscript"></iframe>

Tijdens de 'bergetappe' lopen de wandelaars door de bossen en over groene heuvels. Ruim 40.000 deelnemers gingen donderdag van start, minder dan verwacht. Foto: ANP

Onderweg zijn er in ieder geval genoeg toeschouwers die het wandellegioen aanmoedigen. Foto: ANP

Vierde dag van de Nijmeegse Vierdaagse

<iframe frameborder="0" :src="url" class="external-embed--noscript"></iframe>

Wandelaars worden toegejuicht op de Via Gladiola, de finish van de Nijmeegse Vierdaagse. Foto: ANP

Daar worden ze met bloemen warm onthaald door vrienden en familie. Foto: ANP

Het Rode Kruis heeft maar liefst 26 kilometer tape gebruikt om de voeten van de wandelaars te verzorgen. Ook prikte het Rode Kruis een recordaantal (4.445) aantal blaren. Foto: ANP

Een terminaal zieke patiënt krijgt een hand. Dankzij Stichting Ambulance Wens kan hij nog een laatste keer zijn nichtje verwelkomen bij de finish. Foto: ANP