Persoon zwaargewond na val bij attractie op terrein van festival Zwarte Cross

Een persoon is vrijdag zwaargewond geraakt na een val op festival de Zwarte Cross in het Gelderse Lichtenvoorde. Dat meldt de politie.

Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk is de persoon in een gewone ambulance afgevoerd naar het traumacentrum in Enschede. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekend.

De zogenoemde Do Your Own Stunt-attractie is een schans van een paar meter hoog, waar mensen in een rubberen band vanaf kunnen glijden, zo is te zien op de sociale media van de Zwarte Cross. Onder aan de schans staat een groot luchtkussen om de val te breken. De attractie staat al jaren op het festival.