Weekendweerbericht: wisselvallig weer, zeker zondag is een poncho handig

Er staat ons een wisselvallig weekend te wachten. Zaterdag kun je nog een glimp van de zon opvangen, maar zondag krijgen we buien en een stevige wind. Wie bijvoorbeeld op Zwarte Cross staat, kan wel een poncho gebruiken.

In de nacht van vrijdag op zaterdag trekken wolkenvelden ons land binnen en neemt de kans op een bui in het noordwesten toe. De temperatuur daalt naar 11 graden.

Zaterdag begint met zonnige momenten, maar in de loop van de middag krijgen we steeds meer te maken met bewolking. In het noordwesten en westen kunnen hier en daar wat buien vallen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk de hele middag droog.

Het kwik loopt in het zuidoosten op tot 23 graden. In de rest van het land blijft de temperatuur steken op 19 tot 22 graden.

In de avond overheerst de regen op veel plaatsen. Aan de westkust is er bovendien kans op zware windstoten. In de nacht van zaterdag op zondag blijft het regenachtig, net als de rest van de zondag.

Als je op pad gaat, kan je zondag dus het beste je regenjas of een paraplu uit de kast trekken. Op de meeste plekken is het regenachtig, bewolkt en waait het flink. Vooral het noordwestelijke kustgebied kan last hebben van zware windstoten. De temperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden.

Maandag blijft de regen aanhouden, hoewel je tussen de buien door ook wat zon kan zien. De rest van de week blijft het wisselvallig en ligt de maximumtemperatuur rond de 19 tot 22 graden.

