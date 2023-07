OM in hoger beroep tegen levenslang voor schutter zorgboerderij Alblasserdam

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de zaak tegen John S. Hij werd vorige week veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor onder meer drie moorden in Vlissingen en op een zorgboerderij Alblasserdam.

Het OM had een gevangenisstraf van dertig jaar mét tbs en dwangverpleging geëist, maar de rechter ging daar dus niet in mee. De gevangenisstraf die werd opgelegd is zwaarder dan de eis van het OM, maar tbs met dwangverpleging maakte geen onderdeel uit van het vonnis.

De rechtbank benadrukte dat tbs gericht is op terugkeer in de samenleving. Gezien de aard en de ernst van de misdrijven acht de rechtbank dat niet mogelijk. Daarom is gekozen voor levenslang, bleek vorige week.

S. heeft een persoonlijkheidsstoornis waardoor hij moordfantasieën ontwikkelde, stelden deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC). Daardoor is de man verminderd toerekeningsvatbaar. De PBC-deskundigen raadden aan om S. tbs met dwangverpleging te geven.

"De rechtbank heeft in het vonnis uitgebreid uiteengezet waarom een combinatievonnis zoals door de officieren geëist niet past, maar doet dat zonder deskundigen op dit punt te raadplegen. Ook hebben de officieren van justitie, de verdediging en de raadslieden van de slachtoffers en nabestaanden zich op dit punt niet kunnen uitlaten", meldt het OM vrijdag.

Het OM vindt het belangrijk dat deskundigen wel door de rechter worden geraadpleegd, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Daarin speelt mede een rol dat iemand die levenslang krijgt opgelegd door gratie in theorie na 25 jaar vrij kan komen.

S. stuurde mail naar RTL Boulevard

Het eerste slachtoffer viel in Vlissingen op 4 mei 2022. Het was een zestigjarige eigenaar van een schoenenwinkel. De twee hadden elkaar leren kennen via een datingapp. S. schoot het slachtoffer door zijn hoofd en stuurde hiervan een foto naar zijn ex-vriendin.

Twee dagen later trok hij naar zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, waar S. in 2017 was weggestuurd. Reden was een onwenselijke relatie met een toen minderjarig meisje. Hoewel S. naar eigen zeggen "een gelukkig tijd" op de zorgboerderij had, was de woede over het wegsturen mogelijk aanleiding voor de schietpartij.

S. schoot direct bij aankomst een begeleider dood en verwondde een cliënt zwaar. Niet veel later schoot hij een zestienjarig meisje dood. Een jongen raakte zwaargewond. Volgens de rechtbank was S. slechts twee minuten op het terrein van de zorgboerderij aanwezig. "Daarin zette u het leven van de slachtoffers en nabestaanden volledig op zijn kop", zei de rechter.

Volgens de advocaat van S. was er geen sprake van voorbedachten rade. Dat klopt volgens de rechtbank niet. S. stuurde vlak voor de schietpartij een mail naar RTL Boulevard, waaruit blijkt dat de man "planmatig" en "doelbewust" handelde.