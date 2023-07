Dankzij 'ongeschikt DNA' kwamen in 2 jaar tijd alsnog 50 verdachten in beeld

Een proef waarbij zogenoemd "ongeschikt DNA" intensiever wordt gebruikt dan voorheen is een enorm succes gebleken. In de afgelopen twee jaar kwam hierdoor in vijftig strafzaken een verdachte in beeld. De proef wordt nu opgenomen in het reguliere werkproces.

De proef 'Nieuwe Ronde Nieuwe Kansen' werd uitgevoerd door de politie, het Openbaar Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

De proef leidde tot successen in belangrijke strafzaken. Het NFI meldt dat er verdachten in beeld kwamen in onderzoeken naar schietpartijen, geweldsincidenten, drugsdelicten en ontvoeringen.

Elk jaar worden in strafzaken vijfhonderd tot zeshonderd DNA-profielen gevonden die niet geschikt zijn om opgenomen te worden in de DNA-databank. Dat is een database waarin alle bij strafzaken gevonden DNA-profielen worden opgenomen.

De ongeschikte profielen zijn bijvoorbeeld onvolledig of bevatten DNA van meerdere personen (de zogeheten 'mengprofielen'). Voorheen vergeleek het NFI die ongeschikte profielen vaak slechts één keer met de databank. Daarna werden ze alleen nog gebruikt op specifiek verzoek van de politie en het OM.

DNA werd voorheen inefficiënt gebruikt

Twee jaar geleden startten de politie, het OM en het NFI een proef waarbij de ongeschikte profielen elke twee maanden met de databank werden vergeleken. Met succes dus.

Voor de start van de proef in 2021 hielden rechercheurs van de politie vaak zelf bij in welke zaken het nuttig zou zijn om ongeschikte DNA-profielen op een later moment nog eens met de databank te vergelijken. "Sommige rechercheurs deden dat heel gedisciplineerd in een zelf aangemaakt Excel-bestand, anderen deden het minder structureel in een kladblok, en weer anderen hielden dat soort lijstjes helemaal niet bij", meldt het NFI.

Er waren geen duidelijke afspraken en het ongeschikte DNA werd niet efficiënt gebruikt. "De DNA-databank groeit jaarlijks met zeker twintigduizend profielen. Een herhaalde vergelijking kan dus nuttig zijn", zegt Thalassa Valkenburg, forensisch adviseur van de politie.

Dat de proef nu succesvol is, blijkt wel uit de vijftig ernstige strafzaken waarin dankzij de proef een verdachte in beeld kwam. Volgens Valkenburg gaat het om zaken "die anders waarschijnlijk nog niet waren opgelost". DNA-bewijs is vaak zo sterk dat overige bewijsmiddelen niet eens meer nodig zijn.