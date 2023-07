Minister Kuipers mag voorlopig kinderhartcentra Leiden en Utrecht sluiten

Het plan om de twee afdelingen voor kinderhartchirurgie in Leiden/Amsterdam en Utrecht te sluiten, mag voorlopig doorgaan. Dat heeft de voorzieningenrechter vrijdag besloten. Later dit jaar komt de zaak weer voor de rechter, die kijkt of het besluit van demissionair minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) rechtsmatig is.

Waarom is er veel te doen rondom deze voorgenomen sluitingen? Op dit moment vinden operaties aan aangeboren hartafwijkingen bij kinderen plaats in het Erasmus MC in Rotterdam, het UMC in Groningen, het UMC in Utrecht en in het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL), opgezet door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Amsterdam UMC.

Kuipers wil dat dat vanaf oktober 2025 alleen nog gebeurt in Rotterdam en Groningen. Dat zou beter zijn voor de kwaliteit van zorg.

Het besluit zorgt niet alleen voor onrust onder het personeel, maar ook onder patiënten. Zij zouden voor operaties naar andere locaties moeten.

Het LUMC zou zelfs de status van academisch ziekenhuis kunnen verliezen als de afdeling kinderhartchirurgie verdwijnt.

De centra in Leiden/Amsterdam en Utrecht vroegen de rechter om op de "pauzeknop" te drukken, maar de rechter ging daar niet in mee. Volgens de voorzieningenrechter heeft het besluit van Kuipers nog geen "onomkeerbare gevolgen". Daarom is er geen reden om het besluit te pauzeren.

De landsadvocaat, die het plan van Kuipers tijdens de zaak verdedigde, wilde dat het plan niet gepauzeerd zou worden. Kuipers wil dat de concentratie in oktober geregeld is en zegt dat de tijd om dat te regelen hard nodig is.

Later dit jaar besluit de rechter of het plan door mag gaan. Daarna kunnen de partijen nog in hoger beroep gaan.

Het besluit van de rechter betekent dat de ziekenhuizen alvast moeten praten over hoe ze de kinderhartchirurgie kunnen centraliseren. Ze hoeven van Kuipers nog geen voorbereidingen te doen die grote investeringen vragen. De gesprekken moeten wel gaan over hoe de kwaliteit van de zorg kan worden verbeterd.