Weerbericht: 'Hollands zomerweer' met wolken, zon en een enkele bui

Met wolken, zon en hier en daar een bui wordt het een typisch Hollandse zomerdag. De temperatuur ligt tussen de 19 en 23 graden, en de wisselvalligheid neemt de komende tijd flink toe.

In de ochtend komen vooral in het westen enkele buien voor, meldt Weeronline. 's Middags trekken deze buien naar het oosten, waardoor ook in het binnenland af en toe regen kan vallen. Er is dan ook kans op onweer.