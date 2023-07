Opvallend veel Vierdaagse-afvallers en recorddrukte bij blarenpost

De 'bergetappe' van de Vierdaagse was voor 1.354 wandelaars te veel. Zij verschenen donderdagmorgen niet aan de start of zijn onderweg uitgevallen. Dat zijn er opvallend veel. Bij het Rode Kruis waren ze erg druk met het behandelen van blaren.

Hulpverleners van het Rode Kruis voerden na drie Vierdaagse-dagen al bijna twee keer zoveel behandelingen uit als vorig jaar. Toen duurde de Vierdaagse maar drie dagen vanwege de hitte.

Op de derde dag van dit jaar zijn er al 3.582 behandelingen uitgevoerd. Het gaat met name om blaarbehandelingen.

Het Rode Kruis heeft donderdag opnieuw extra ploegen blarenprikkers ingezet, nadat er woensdag met extra personeel tot laat in de avond was doorgewerkt. De drukte is na vandaag nog niet voorbij, want morgen vertrekken de wandelaars voor de laatste etappe.

Opvallend veel afvallers bij de 105e Vierdaagse

39.469 lopers mogen vrijdag beginnen. Dat zijn er minder dan vooraf verwacht, omdat er tot nu toe elke dag opvallend veel mensen afvallen. Ook zijn er ongebruikelijk veel wandelaars dinsdag niet aan de start van de 105e Vierdaagse verschenen.

Het Rode Kruis en de organisatie van de Vierdaagse hebben nog geen verklaring voor de vele blaarbehandelingen en het opvallend grote aantal uitvallers. Maar het bestuur van Stichting De 4Daagse heeft wel een vermoeden.

Zo was de inschrijving dit jaar anders. Het kan dat deelnemers zich hebben overschat toen ze al in februari een startkaart moesten bemachtigen. De Vierdaagse was in minder dan twee dagen uitverkocht. Ook lopen er opvallend veel mensen voor het eerst de 50 kilometer.