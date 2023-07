'Cruciale info' over verpleger die mogelijk patiënten doodde blijft geheim

GGZ Drenthe hoeft de gespreksverslagen en notities over verpleegkundige Theodoor V. niet met het Openbaar Ministerie te delen, heeft de rechtbank Noord-Nederland donderdag besloten.

Daardoor moet het OM in dossiers van tientallen patiënten op zoek naar mogelijke afwijkingen in normale patronen. Dat is niet alleen logistiek een flinke klus. Een bijkomend probleem is dat de ziekte zeker in de beginperiode van de pandemie vaak snel en onvoorspelbaar verliep. Daardoor is lastig te bepalen wat een afwijking is en wat niet.