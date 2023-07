Treinverkeer bij station Apeldoorn ligt tot begin augustus stil door werkzaamheden

Delen via E-mail

Het treinverkeer bij station Apeldoorn ligt van 20 juli tot en met 6 augustus stil vanwege werkzaamheden aan het spoor. Reizigers op trajecten tussen Apeldoorn en Amersfoort, Deventer en Zutphen moeten omreizen. De NS en Arriva zetten bussen in.

Door de aanpassingen kunnen treinen tussen Apeldoorn en Amersfoort de stations straks sneller in- en uit rijden. Daarnaast moet het spoor verbeterd worden en worden reizigers beter verspreid over het station.

Voor reizigers die tussen Apeldoorn en Deventer moeten reizen, zet de NS snelbussen in. Arriva rijdt met stopbussen tussen Apeldoorn en Zutphen.

De NS adviseert reizigers tussen Amersfoort Centraal en Deventer om te reizen via Zwolle. Dat geldt ook voor mensen die tussen Almelo en Amersfoort reizen. Het vervoersbedrijf raadt reizigers aan voor vertrek de reisplanner op de website of in de app te checken.