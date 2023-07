Recordvangst van crystal meth in Rotterdam leidt vier jaar later tot arrestatie

Colombia heeft op verzoek van Nederland een man aangehouden die een rol zou hebben gespeeld bij de recordvangst van 2.500 kilo crystal meth in Rotterdam in 2019. De man zou tussenpersoon zijn geweest voor Mexicaanse kartels.

Nederland was al langere tijd op zoek naar de man. Hij werd op 18 juli gearresteerd in de stad Tuluá, ten westen van de hoofdstad Bogota. Hij zit vast in afwachting van zijn uitlevering naar Nederland.

De crystal meth werd in juni 2019 gevonden in een bedrijfspand in Rotterdam. Uit onderzoek bleek dat er over de breedte van het pand een muur was gemetseld met daarachter een verborgen ruimte. Daarin lag een groot aantal tassen met drugs.