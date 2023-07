Weerbericht: Stapelwolken en buien, het blijft een wisselvallige zomer

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De dag begint droog, maar vanmiddag zal de zon plaats maken voor enkele buien. De temperatuur ligt donderdag tussen de 20 en 23 graden.

Donderdagochtend is het droog met enkele wolkenvelden. Regionaal schijnt een tijdje de zon. In de middag ontstaan er stapelwolken, en laat de zon zich slechts af en toe zien. Er ontstaan een paar lokale buien. Het is niet heel warm, maar er staat weinig wind, dus prima weer om buiten te zijn.