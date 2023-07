Oudste deelneemster Vierdaagse mag na gemiste trein tóch weer meedoen

De oudste deelneemster van de Nijmeegse Vierdaagse mag donderdag tóch weer van start gaan. De 89-jarige Blanche Troost uit Roosendaal viel af omdat ze een trein miste en daardoor te laat bij de start verscheen, maar de organisatie toont haar genade.

Troost moest vanochtend vanuit het Duitse Goch naar de start in Nijmegen toe. In Boxmeer miste zij haar trein en dat kwam - naar eigen zeggen - omdat ze met haar wandelvriendin nog een kaartje moest kopen. Lopers moesten uiterlijk om 8.00 uur vertrekken.

Bij toeval ontmoetten ze langs de weg iemand van de organisatie, schrijft de regionale omroep. Die persoon zorgde ervoor dat het tweetal tekst en uitleg kon geven bij de organisatie over wat er vanochtend was gebeurd. Ook bleken ze het gehele parcours te hebben afgelegd. "Daarna kregen we te horen dat we donderdag tóch weer officieel mee mogen doen", citeert Omroep Brabant de jubelende wandelaarster.