Oudste deelneemster uit Vierdaagse na gemiste trein, nog 40.000 lopers over

De oudste deelneemster van de Nijmeegse Vierdaagse is woensdag afgevallen. Ze was te laat bij de start. Vier militairen zijn voorlopig gediskwalificeerd omdat ze te weinig bepakking bij zich droegen. Ruim 40.000 deelnemers mogen donderdag wél starten.

De 89-jarige Blanche Troost uit Roosendaal zegt dat ze pech had met reizen naar Nijmegen. Ze logeert deze week in het Duitse Goch en wilde de trein naar Nijmegen nemen vanaf Boxmeer. Maar zij en haar wandelvriendin misten de trein.

Twee gediskwalificeerde deelnemers zijn in beroep gegaan. Het is niet duidelijk of dat de militairen zijn. Zij doen dat vrijwel altijd, omdat een diskwalificatie gevolgen kan hebben voor hun militaire carrière. Woensdagavond hoort het viertal of ze definitief gediskwalificeerd zijn.