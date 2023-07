Verdachte vlucht tevergeefs na steekpartij en veroorzaakt meerdere aanrijdingen

Een persoon is woensdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in de buurt van een ziekenhuis in Delft. De verdachte veroorzaakte tijdens zijn vlucht meerdere aanrijdingen, maar de politie heeft diegene wel kunnen oppakken.

"Ik weet zeker dat er meerdere auto's zijn geraakt", zegt een woordvoerder van de politie tegen NU.nl. Maar hoeveel mensen mogelijk gewond zijn geraakt door de vluchtpoging van de verdachte weet zij nog niet. Wel wordt een aantal mensen ter plaatse nagekeken door ambulancemedewerkers.