Man die als eerste werd opgepakt na steekpartij in Leiden is geen verdachte meer

De man die vrijdag werd opgepakt in verband met de dodelijke steekpartij in Leiden is geen verdachte meer. De 39-jarige Leidenaar is woensdag vrijgelaten. De man die maandag werd opgepakt zit nog wel vast.

De steekpartij vond vrijdag rond 9.30 uur plaats. De dader stak drie mensen neer bij Diaconaal Centrum De Bakkerij in het centrum van Leiden.

Een 66-jarige man overleed ter plekke. Twee andere slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn inmiddels weer thuis.

Na een urenlange klopjacht werd de 39-jarige Leidenaar aangehouden. Informatie die tijdens het onderzoek naar boven kwam, leidde de politie naar de man. Maar na uitgebreid onderzoek wordt hij niet langer verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij.

De 38-jarige Leidenaar die maandag werd opgepakt zit nog wel vast. Hij zit in volledige beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij wordt donderdag voorgeleid.

Of de twee mannen elkaar kennen, kan de politie niet zeggen. Een eventuele connectie wordt onderzocht.

Dader zag 'geen andere uitweg'

In het pand van het centrum voor kerkelijke hulp- en dienstverlening zijn meerdere organisaties gevestigd. De Bakkerij schreef vrijdag op haar website dat de man die heeft gestoken een cliënt was van een van die organisaties. Hij zou "geen andere uitweg" hebben gezien.

Een woordvoerder van de politie noemde de boodschap van De Bakkerij "voorbarig" en zei dat deze niet was afgestemd met de politie.