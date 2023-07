Agent maakt racistische opmerkingen in privétijd, politie wil hem ontslaan

De politieagenten werden geschorst nadat ze zich vanuit een auto "zeer ongepast" hadden uitgelaten over mensen van kleur in Parijs, meldde de politie eerder. De uitlatingen werden vastgelegd op beeld. De video ging rond op sociale media.

De agenten waren in hun privétijd naar een wedstrijd van het Nederlands elftal geweest. Een van de inzittenden riep meerdere keren dat er maar "één blanke" op straat te zien was. Een ander zei: "Er staat er weer eentje met een bomgordel hier."

Ook vroeg een medewerker aan de rest of ze "meer of minder" wilden, waarop "minder, minder, minder" werd geantwoord. Dat is een verwijzing naar de omstreden uitspraak van PVV-leider Geert Wilders over Marokkanen in 2014.