Keerzijde van lachgasverbod: afvalbedrijven slaan alarm om ontploffende flessen

Sinds het lachgasverbod begin dit jaar werd ingevoerd, zijn er al tientallen incidenten geweest waarbij ontploffende cilinders vuilniswagens en verbrandingsovens hebben beschadigd. Afvalbedrijven willen met het demissionaire kabinet in gesprek over hoe de cilinders moeten worden weggegooid.

De oproep komt van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) en de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Die zien het nu zo'n tientallen keren per week misgaan, zegt Jeroen Stein van de VA tegen NU.nl.

De lachgasbussen veroorzaken niet alleen schade in de verbrandingsinstallaties, maar leggen ook het proces van afval verbranden even stil. Dat kan weer invloed hebben op de verwerking van afval en de levering van warmte aan huizen en bedrijven, legt Stein uit. Ook vuilniswagens raken beschadigd.

Aan al die ontploffingen hangt ook een prijskaartje. In de eerste helft van het jaar leden de bedrijven al voor zo'n 25 miljoen euro schade.

Cilinders konden eerst gewoon worden ingeleverd

De ontploffende cilinders zijn pas een probleem sinds lachgas verboden is. Sinds 1 januari van dit jaar staat lachgas op de Opiumlijst en is het verboden om het te bezitten of te verhandelen.

"Vorig jaar kwam dit gewoon niet voor. Cilinders werden vorig jaar gewoon ingeleverd tegen statiegeld", zegt Stein. Dat is door het verbod niet meer mogelijk. "Mensen gooien ze nu gewoon weg. Ofwel in de natuur, ofwel in de vuilnisbak."

De afvalbedrijven willen graag met het demissionaire kabinet om tafel om te praten over mogelijke oplossingen. Een daarvan is volgens de bedrijven het opzetten van officiële inzamelpunten. Die kunnen bijvoorbeeld bij gemeentelijke milieustraten of afvaldepots komen.

"Het begint op dit moment nijpend te worden, omdat je elke dag het risico loopt dat er een menselijk ongeval plaatsvindt", zegt Stein over de oproep. "Dat is het allerlaatste waar we op zitten te wachten."