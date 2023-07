Had jij op latere leeftijd je coming-out als lhbtiq+? Dan zijn wij op zoek naar jou

Was jij al dertig jaar getrouwd met iemand van de andere sekse voordat je erachter kwam dat je lhbtiq+ bent? Of besefte je pas na je dertigste dat je datingproblemen te verklaren waren doordat je eigenlijk op hetzelfde geslacht viel? Of heb jij een ander coming-out-op-latere-leeftijdverhaal? Wij zijn van plan er een artikel over te schrijven, dus laat het ons weten.

Stuur jouw verhaal, voorzien van je naam, je telefoonnummer en liefst een foto, naar jeroen.welling@nu.nl. Dan nemen wij contact met je op voor een artikel op NU.nl.