Weerbericht: Hier geen hittegolven: het wordt koel en wisselvallig

Van hittegolven zoals in onder andere Italië hebben we hier geen last. De komende dagen wordt het met 20 tot 23 graden zelfs koeler in ons land. Woensdag neemt de bewolking toe en vallen er enkele buien met wat onweer.

Op steeds meer plaatsen in het noorden, noordwesten en een deel van het westen wordt de bewolking dikker. Af en toe valt er regen of een bui.

's Ochtends blijft het in het zuiden en oosten droog, daarna kan er wat regen vallen. Het koelt af naar ongeveer 14 graden.

Woensdagmiddag zijn er vooral buien in het midden en zuiden van het land. In het noorden wordt het droog en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af.