Veel flauwtes door combinatie van inspanning, warmte en alcohol bij Vierdaagse

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Opmerkelijk veel Vierdaagse-lopers zijn dinsdag aan het einde van hun wandeling onderuitgegaan. Volgens het Rode Kruis is stilstaan na de inspanning in combinatie met warmte en alcohol genoeg om mensen die daar gevoelig voor zijn te laten flauwvallen.

Wel moesten veel mensen op het finishterrein worden behandeld vanwege blaren. De hulporganisatie denkt dat lopers voor de grootste hitte terug in Nijmegen wilden zijn en daarom met blaren zijn doorgelopen. Het Rode Kruis verwacht tot in de loop van dinsdagavond bezig te zijn met het verzorgen van vele honderden blaren.

Voor woensdag wordt regen onderweg verwacht. Het Rode Kruis raadt wandelaars aan droge sokken mee te nemen, want natte sokken veroorzaken blaren. Wie een poncho aantrekt vanwege de regen moet die meteen na de bui weer uitdoen, anders is er kans op oververhitting.

Ook was er vandaag veel te doen om de zogeheten safetycar, een nieuwigheid bij deze Vierdaagse. De wagen rijdt voor het wandellegioen uit om te controleren of het parcours veilig is.