Politie vraagt boze VanMoof-klanten niet meer te bellen: 'Kunnen niets betekenen'

De Amsterdamse politie roept boze en bezorgde VanMoof-klanten op om niet meer te bellen over het faillissement van het fietsenbedrijf. De klanten proberen aangifte te doen van diefstal, maar de politie zegt niks te kunnen doen.

De winkels van het bedrijf sloten woensdag al. Dat leverde boze én bezorgde klanten op, die zich afvroegen of hun fiets nog wel kon worden gerepareerd, of dat hun net gekochte fiets nog kon worden geleverd. Sommige van hen hadden hun kapotte fiets nog in een van de gesloten winkels staan.

"De klanten vragen of ze bij de politie aangifte kunnen doen van diefstal of hebben inmiddels internetaangifte gedaan." Maar daar is de politie niet voor, benadrukken ze op Twitter. Het is namelijk geen strafrecht, maar civiel recht.