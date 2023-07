Alex S. veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor leveren zelfdodingsmiddelen

Alex S. heeft dinsdag 3,5 jaar celstraf gekregen voor het leveren van het zelfdodingsmiddel Middel X en antibraakmedicijnen, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De rechter stelt dat S. zich met de leveringen schuldig heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding. Zeker tien mensen zijn overleden na het innemen van het middel.

De rechtbank legt S. daarmee een iets lagere straf op dan de vier jaar cel die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. De straf valt lager uit, omdat S. verminderd toerekeningsvatbaar is en er volgens de rechter niet op uit was om veel geld te verdienen aan de verkoop.

In Nederland is hulp bij zelfdoding strafbaar. S. leverde in een periode van bijna drie jaar capsules van Middel X aan mensen die daarom vroegen.

De middelen die hij per post opstuurde, zijn al in zeer kleine hoeveelheden dodelijk. Zeker tien mensen zijn overleden na het innemen van Middel X. De Eindhovenaar zou het spul naar zeker 1600 mensen hebben gestuurd.

Ook stuurde S. een handleiding en een antibraakmiddel mee, zodat mensen het middel beter konden binnenhouden. Dit terwijl S. geen arts of apotheker is.

De rechtbank vindt het ernstig aan dat S. "op grote schaal" deze postpakketjes verstuurde. "U stelde geen vragen en leverde desgewenst", zei de rechtbank. Volgens de rechter heeft S. "het recht in eigen hand genomen."

Het is voor het eerst dat iemand is vervolgd en veroordeeld voor het verstrekken van Middel X. Het bezig van het middel is niet strafbaar.

Wat is Middel X? Middel X is een giftige stof die mensen kunnen gebruiken om een eind aan hun leven te maken. Het is verboden om het middel met dat doel te verkopen. Het middel kwam in de belangstelling door Coöperatie Laatste Wil (CLW), een organisatie die pleit voor zelfbeschikking aan het sterfbed. CLW wil onder meer dat het legaal wordt om Middel X te verstrekken. Euthanasie is op dit moment alleen toegestaan als iemand aantoonbaar ondraaglijk lijdt. Ook S. was lid van CLW. Hij werd eruit gezet nadat de organisatie erachter was gekomen dat hij het middel tegen de regels in verkocht.

S. zocht zelf een uitweg

S. kwam in 2016 zelf in aanraking met het middel toen hij depressief was. De Eindhovenaar had steeds ernstiger overgewicht, slaapapneu, pijn en gewrichtsklachten. "Ik werd niet geholpen en afgewezen door alle artsen", zei hij begin juli in de rechtbank. Uit angst om bedlegerig te worden, haalde hij het dodelijke spul in huis.

Maar S. verdiepte zich niet in de achtergrond van de mensen aan wie hij het middel leverde. Hij vertrouwde erop dat anderen dat al hadden gedaan. Ook zei hij eerder in de rechtbank dat hij vindt dat mensen zelf een "weloverwogen besluit" kunnen nemen over hun dood.

Toch zou S. het middel met de kennis van nu in zeker één geval niet hebben geleverd. Een 27-jarige man in psychische nood overleefde Middel X en verklaarde dat hij spijt had van zijn zelfdodingspoging. S. noemde dit voorbeeld "naar" en zei dat het "anders had gemoeten."