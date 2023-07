Politie bezorgd: meer drugsuithalers aangehouden én ze zijn steeds jonger

De politie betrapt steeds meer mensen die drugs onderscheppen in de Rotterdamse haven. In de eerste helft van 2023 werden er ruim tweehonderd van dit soort 'uithalers' aangehouden, bijna net zoveel als in heel 2022.

Uithalers zijn mensen die gesmokkelde drugs, vaak cocaïne, uit naar Nederland verscheepte zeecontainers halen. Dit gebeurt veel in de Rotterdamse haven, waar jaarlijks miljoenen zeecontainers binnenkomen.

In het eerste half jaar van 2023 werden er al 217 uithalers aangehouden. Dat is maar iets lager dan in heel 2022, toen er in totaal 251 uithalers werden gearresteerd. Het jaar daarvoor, in 2021, ging het om vierhonderd aangehouden uithalers. Maar dat kwam door een enorme piek in september, toen er binnen twee weken tijd 110 mensen werden aangehouden.

Dit jaar is er geen sprake van piekmaanden. Dat lijkt erop te wijzen dat er een algehele toename van het aantal uithalers is. "En dat laat zien dat er een probleem is", aldus de politie.

Verjonging en stijging in aantal 'first offenders'

Daarnaast is een zorgelijke ontwikkeling in de verjonging bij het uithalen van drugs. Van de aanhoudingen in 2023 is ongeveer 63 procent onder de 23 jaar oud. Een jaar eerder was dit nog 45 procent. "Waar andere jaren de meeste uithalers tussen de 23 en 28 jaar oud waren, zijn ze nu vaak tussen de 18 en 22 jaar oud", concludeert de politie.

Ook zijn veel van de personen die drugs uit containers haalden zogeheten 'first offenders'. Dat zijn mensen die voor het eerst ergens voor veroordeeld worden. De laatste jaren was 75 procent van de mensen die in de haven gesnapt werd first offender.

In 2023 lijkt dit fors toe te nemen: tot nu toe was 90 procent van de verdachten first offender. Een mogelijke oorzaak hiervan is nieuwe wetgeving rondom uithalers, die het mogelijk maakt om recidivisten (mensen die vaker in de fout zijn gegaan) harder te kunnen aanpakken met celstraffen. Daarom zouden er vaker 'nieuwelingen' op uit gestuurd worden.

Uithalers ook verantwoordelijk voor andere misdrijven

Daarnaast blijft het vaak niet bij alleen het uithalen van drugs. De bijna negenhonderd aangehouden uithalers in de afgelopen jaar zijn verantwoordelijk voor ruim 8.100 misdrijven. Dat komt neer op gemiddeld ruim acht misdrijven per persoon. Uithalers zijn vaak ook verantwoordelijk voor overvallen, geweldsincidenten en bedreigingen.

De politie werkt samen met de douane en private partijen om criminaliteit in het havengebied tegen te gaan. Naast de inzet van technische middelen en de inrichting van logistieke processen, hamert de politie op de preventieve aanpak van criminaliteit.