Ruim 43.000 lopers beginnen dinsdag de 105e Nijmeegse Vierdaagse

Bijna 43.400 lopers beginnen dinsdag de 105e Nijmeegse Vierdaagse met een zonnige start. Alle 47.000 beschikbare kaarten waren uitverkocht. Nieuw tijdens deze wandelprestatietocht is de inzet van een safetycar.

Het startschot voor de 105e editie van de Vierdaagse in Nijmegen werd dinsdagmorgen om 04.00 uur gelost. De lopers die vier dagen achter elkaar telkens 50 kilometer afleggen, mochten daarmee van start. De wandelaars op de 40 kilometer volgden een uur later en de 30 kilometerlopers vertrekken tussen 07.00 en 08.00 uur.

Vorig jaar was de Vierdaagse voor het eerst niet helemaal volgeboekt, omdat veel lopers nog rekening hielden met een terugkeer van de maatregelen vanwege corona. Dit jaar was het evenement sneller dan ooit uitverkocht. De eigen weerdienst van de Vierdaagse voorspelt vier dagen met "prima wandelweer."

Vierdaagselopers mogen de bezemwagen niet inhalen. Als ze dat toch doen, lopen ze op eigen risico. De safetycar is nodig, omdat er elk jaar een kleine groep lopers probeert om als eerste in Nijmegen te finishen. Dit had in het verleden tot gevaarlijke situaties geleid, omdat deze wandelaars in het donker over niet afgezette openbare wegen liepen.